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Промышленность

Правительство сообщило о работе над мерами по стабилизации цен на авиатопливо

14:35, 03.10.2018
Правительство сообщило о работе над мерами по стабилизации цен на авиатопливо
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство России обсуждает меры по стабилизации цен на авиатопливо.

«Мы прорабатываем этот вопрос, но решение еще не принято», — цитирует ТАСС вице-премьера Дмитрия Козака.

Он также не уточняет, о каких мерах идет речь.

Ранее один из крупнейших поставщиков топлива спрогнозировал рост цен на бензин до 60 рублей за литр в первом квартале 2019 года. Подробно — в материале «Реального времени».

Промышленность
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