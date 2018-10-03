Правительство сообщило о работе над мерами по стабилизации цен на авиатопливо

Правительство России обсуждает меры по стабилизации цен на авиатопливо.



«Мы прорабатываем этот вопрос, но решение еще не принято», — цитирует ТАСС вице-премьера Дмитрия Козака.

Он также не уточняет, о каких мерах идет речь.

Ранее один из крупнейших поставщиков топлива спрогнозировал рост цен на бензин до 60 рублей за литр в первом квартале 2019 года. Подробно — в материале «Реального времени».