Правительство сообщило о работе над мерами по стабилизации цен на авиатопливо
Правительство России обсуждает меры по стабилизации цен на авиатопливо.
«Мы прорабатываем этот вопрос, но решение еще не принято», — цитирует ТАСС вице-премьера Дмитрия Козака.
Он также не уточняет, о каких мерах идет речь.
Ранее один из крупнейших поставщиков топлива спрогнозировал рост цен на бензин до 60 рублей за литр в первом квартале 2019 года. Подробно — в материале «Реального времени».Промышленность
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