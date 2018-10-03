Президент РТ о соглашении ТАИФа и «Сименс»: «Новые мощности позволят стать профицитными на рынке энергетики»

Фото: Алина Губайдуллина

На встрече с журналистами президент Татарстана Рустам Минниханов оценил значимость подписанных сегодня на «Российской энергетической неделе» в Москве соглашений Группы компаний ТАИФ с Дойче Банк АГ и компанией «Сименс».

«Я хочу поздравить ТАИФ и наших партнеров с таким знаменательным событием. «Сименс» в целом стратегический партнер нашей республики. Мы сотрудничаем во многих отраслях. В последние годы ряд серьезных современных энергоэффективных проектов реализуются совместно с Группой компаний ТАИФ. Прежде всего «Сименс» выпускает современное оборудование с самыми лучшими показателями. Появление новых мощностей позволит в ближайшей перспективе стать профицитными на рынке энергетики», — прокомментировал Рустам Минниханов сотрудничество Группы компаний ТАИФ с «Сименс» по проекту строительства парогазовой электростанции мощностью 495 МВт для НКНХ.

Что касается долгосрочного кредитного соглашения «Нижнекамскнефтехима» с Дойче Банк АГ, то, по словам президента Татарстана, финансовая договоренность может стать светлым пятном в отношениях с Дойче Банк АГ. «Мы видим везде отрицательные действия, а здесь пример того, как надо работать с нашими партнерами», — заявил Рустам Минниханов.

Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов отметил, что завершение строительства парогазовой электростанции мощностью 495 МВт для НКНХ запланировано на 2021 год. Мощности электростанции будут использоваться при строительстве нового этиленового комплекса.

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» пройдет с 3 по 6 октября в Москве. Впервые мероприятие состоялось в прошлом году.

