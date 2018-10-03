Президент РТ о соглашении ТАИФа и «Сименс»: «Новые мощности позволят стать профицитными на рынке энергетики»
На встрече с журналистами президент Татарстана Рустам Минниханов оценил значимость подписанных сегодня на «Российской энергетической неделе» в Москве соглашений Группы компаний ТАИФ с Дойче Банк АГ и компанией «Сименс».
«Я хочу поздравить ТАИФ и наших партнеров с таким знаменательным событием. «Сименс» в целом стратегический партнер нашей республики. Мы сотрудничаем во многих отраслях. В последние годы ряд серьезных современных энергоэффективных проектов реализуются совместно с Группой компаний ТАИФ. Прежде всего «Сименс» выпускает современное оборудование с самыми лучшими показателями. Появление новых мощностей позволит в ближайшей перспективе стать профицитными на рынке энергетики», — прокомментировал Рустам Минниханов сотрудничество Группы компаний ТАИФ с «Сименс» по проекту строительства парогазовой электростанции мощностью 495 МВт для НКНХ.
Что касается долгосрочного кредитного соглашения «Нижнекамскнефтехима» с Дойче Банк АГ, то, по словам президента Татарстана, финансовая договоренность может стать светлым пятном в отношениях с Дойче Банк АГ. «Мы видим везде отрицательные действия, а здесь пример того, как надо работать с нашими партнерами», — заявил Рустам Минниханов.
Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов отметил, что завершение строительства парогазовой электростанции мощностью 495 МВт для НКНХ запланировано на 2021 год. Мощности электростанции будут использоваться при строительстве нового этиленового комплекса.
Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» пройдет с 3 по 6 октября в Москве. Впервые мероприятие состоялось в прошлом году.
Справка
«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 170 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» — один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2017 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 83,0 млрд. евро, а чистая прибыль — 6,2 млрд. евро. На конец сентября 2017 года в «Сименс» работали 372 тысячи сотрудников по всему миру.
ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает около 2 900 сотрудников. Оборот в 2017 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,1 млрд евро.
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