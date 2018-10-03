«Нижнекамскнефтехим» подписал долгосрочное кредитное соглашение с Дойче Банк АГ

Фото: Алина Губайдуллина

Сегодня в рамках форума «Российская энергетическая неделя 2018» ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписало долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом Ойлер Гермес (Euler Hermes) на сумму около 240 млн. евро на срок до конца 2033 года.

Кредитором выступит консорциум из шести банков, представляющих, главным образом, Федеративную Республику Германия и организованный Дойче Банк АГ (Deutsche Bank AG). Помимо Дойче Банка первоначальными кредиторами являются в том числе: банк ЮниКредит АГ (UniCredit Bank AG), Байрише Ландесбанк (Bayerische Landesbank), Ландесбанк Баден-Вюртемберг (Landesbank Baden-Wurttemberg), Германский центральный кооперативный банк (DZ BANK AG).

Соглашение подписано генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азатом Бикмурзиным и Даниэлем Шмандом от Дойче Банк АГ, который является руководителем глобального управления торгового финансирования, а также возглавляет департамент коммерческих банковских услуг по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). На церемонии подписания присутствовали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Средства кредитной линии будут направлены на финансирование контракта с Сименс в рамках реализуемого ПАО «Нижнекамскнефтехим» проекта по строительству новой электростанции мощностью 495 МВт (ПГУ-ТЭС).