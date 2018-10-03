«Нижнекамскнефтехим» подписал долгосрочное кредитное соглашение с Дойче Банк АГ
Сегодня в рамках форума «Российская энергетическая неделя 2018» ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписало долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом Ойлер Гермес (Euler Hermes) на сумму около 240 млн. евро на срок до конца 2033 года.
Кредитором выступит консорциум из шести банков, представляющих, главным образом, Федеративную Республику Германия и организованный Дойче Банк АГ (Deutsche Bank AG). Помимо Дойче Банка первоначальными кредиторами являются в том числе: банк ЮниКредит АГ (UniCredit Bank AG), Байрише Ландесбанк (Bayerische Landesbank), Ландесбанк Баден-Вюртемберг (Landesbank Baden-Wurttemberg), Германский центральный кооперативный банк (DZ BANK AG).
Соглашение подписано генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азатом Бикмурзиным и Даниэлем Шмандом от Дойче Банк АГ, который является руководителем глобального управления торгового финансирования, а также возглавляет департамент коммерческих банковских услуг по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). На церемонии подписания присутствовали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.
Средства кредитной линии будут направлены на финансирование контракта с Сименс в рамках реализуемого ПАО «Нижнекамскнефтехим» проекта по строительству новой электростанции мощностью 495 МВт (ПГУ-ТЭС).
Справка
Deutsche Bank AG — лидер банковской отрасли Германии, занимающий прочные позиции в Европе и имеющий существенное присутствие в Северной и Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Deutsche Bank AG осуществляет финансирование торговых операций, оказывает инвестиционно-банковские услуги, коммерческие банковские услуги, осуществляет банковское обслуживание физических лиц и предлагает продукты и услуги по управлению активами и крупным частным капиталом. В число клиентов банка входят корпорации, органы государственной власти, институциональные инвесторы, предприятия малого и среднего бизнеса и физические лица.
Компания Ойлер Гермес (Euler Hermes) — мировой лидер в области страхования и управления дебиторской задолженностью, а также признанный эксперт в сфере кредитного страхования. История Euler Hermes насчитывает более 100 лет, в течение которых компания пережила вместе с мировой экономикой ряд подъемов и спадов, накопив значительную экспертизу в области анализа финансово-экономических рисков в международном масштабе. Офисы компании расположены в более чем 50 странах.
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