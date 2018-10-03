В Казани дали старт президентской программе модернизации детских лагерей

Сегодня представители исполкома выехали в детский оздоровительный лагерь «Спутник» 1969 года постройки на территории поселка Кадышево. Этот объект — один из четырех в Казани, где начнется работа по программе модернизации детских лагерей, анонсированной президентом Татарстана в своем послании к Госсовету РТ.

«Отдельно хочу остановиться на вопросе летнего оздоровительного отдыха детей. Со следующего года мы запускаем новую трехлетнюю программу обновления детских загородных оздоровительных лагерей, которых в республике 146. Состояние многих из них оставляет желать лучшего. Реализация программы позволит создать современные, комфортные условия для отдыха подрастающего поколения. В программу войдут капитальный ремонт и реконструкция имеющихся зданий, строительство современных многофункциональных модульных центров и корпусов, создание культурно-спортивных площадок, обновление коммунальных сетей, строительство и реконструкция внутренних и подъездных путей», — отметил тогда Рустам Минниханов.

— Программа пока утверждается, предполагаем, что по четыре-пять лагерей в год сможем ремонтировать. Список еще не утвердился, начнем с тех, что побольше и находятся ближе к городу, — это лагерь «Спутник» и лагеря в Кировском районе по Горьковскому шоссе. Что касается возможных затрат, то здесь все по-разному, зависит от объема детей, текущего состояния. В среднем затраты могут составить около 100 млн рублей на один лагерь. Средний возраст лагерей в Казани составляет 60 лет, — выступил председатель комитета по делам детей и молодежи Казани Айрат Фаизов.

Износ жилых корпусов лагеря «Спутник» составляет 60—70%, после реконструкции оздоровительный лагерь хотят сделать круглогодичным. На территории находится пятиэтажное неиспользуемое здание, которое после реконструкции сможет разместить 150 человек, в летних корпусах еще порядка 200—220. Фаизов выразил ожидания, что к следующему лету лагерь уже удастся запустить в новом формате. С 1969 года здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. На обходе среди первоочередных работ обозначили установку теплых душевых с горячей водой, теплых туалетов, появление спортивной площадки. Мэр Казани добавил, что программа должна помочь увеличить емкость лагерей, которые благодаря частно-государственному партнерству могут стать круглогодичными. «В отсутствие детей лагеря могут быть такими же хостелами, куда могут приезжать спортсмены. Некоторые лагеря хотим сделать круглогодичными, чтобы по выходным приезжали семьями», — заметил градоначальник.