В Пермском крае построят животноводческий комплекс на 1000 голов

В Сивинском районе Пермского края планируется строительство крупного животноводческого комплекса.

По словам директора ООО «Колхоз им. Ленина» Владимира Кайгородова, уже подготовлен инвестиционный проект хозяйства на 1000 голов крупного рогатого скота, который предполагает строительство двух корпусов по 500 голов коров, а также возведение доильно-молочного блока.

На данный момент первый корпус уже сооружен, второй будет готов в следующем году. Проекту предстоит пройти государственную экспертизу. Общая стоимость инвестпроекта — 231 млн рублей, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Напомним, на ферме в Татарстане до конца года в эксплуатацию введут 10 роботов.