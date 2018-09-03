На ферме в Татарстане до конца года в эксплуатацию введут 10 роботов
На животноводческом комплексе в Татарстане планируется ввести в эксплуатацию 10 доильных роботов Lely до конца этого года.
Допоставка еще восьми роботов Lely запланирована на первый-второй квартал 2019 года, передает The DairyNews со ссылкой на источник.
Отмечается, что инвестор планирует комплекс на 36 роботов и 2,4 тыс. голов дойного стада. На текущий момент подписан контракт на поставку 18 роботов, идет первая стадия строительства.
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