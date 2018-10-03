Домашний арест экс-главы «Спурта» могут продлить до декабря
Сегодня Приволжский райсуд Казани рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Евгении Даутовой. Следком просит не менять меру пресечения до 7 декабря, передает журналист «Реального времени».
Напомним, экс-председателя правления банка «Спурт» обвиняют по семи и подозревают еще по трем эпизодам злоупотреблений полномочиями, растраты, фальсификации отчетности и мошенничества. Вину она частично признает лишь в злоупотреблениях.
На заседание Евгения Даутова прибыла в сопровождении сотрудника ФСИН.
Первое дело по фактам злоупотреблений в банке было возбуждено 7 февраля 2018 года в МВД Татарстана, в настоящее время все его материалы переданы в Следком. Предварительный ущерб приблизился к 8 млрд рублей.ПроисшествияБизнесОбществоЭкономикаБанки Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым