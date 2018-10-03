Экс-глава альметьевской компании получил два года колонии за ущерб в 17 млн рублей

Альметьевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-руководителя управляющей компании, признанного виновным в растрате более 17 млн рублей.

63-летний бывший директор управляющей компании — ООО «Комплект+сервис» получил два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура РТ.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере). Сам фигурант дела вину не признал.

Отмечается, что в 2009—2013 годах фигурант дела, не перечислил ресурсоснабжающим предприятиям денежные средства, поступившие от жильцов многоквартирных домов в качестве оплаты за ЖКУ. Средства он потратил на хозяйственные и иные нужды.