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Экс-глава альметьевской компании получил два года колонии за ущерб в 17 млн рублей

12:14, 03.10.2018
Экс-глава альметьевской компании получил два года колонии за ущерб в 17 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Альметьевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-руководителя управляющей компании, признанного виновным в растрате более 17 млн рублей.

63-летний бывший директор управляющей компании — ООО «Комплект+сервис» получил два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура РТ.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере). Сам фигурант дела вину не признал.

Отмечается, что в 2009—2013 годах фигурант дела, не перечислил ресурсоснабжающим предприятиям денежные средства, поступившие от жильцов многоквартирных домов в качестве оплаты за ЖКУ. Средства он потратил на хозяйственные и иные нужды.

Происшествия Татарстан
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