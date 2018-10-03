Правительство РТ одобрило запуск нового производства на ТОСЭР «Чистополь»

Правительство Татарстана под председательством премьер-министра РТ Алексея Песошина одобрило заявку по запуску нового производства на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чистополь».

Речь идет о новом предприятии компании «Гиперион» по производству труб из полиэтилена низкого давления. Общая сумма инвестиций в проект составит 34 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства РТ.

Отмечается, что годовые объемы производства товарной продукции после выхода на проектную мощность превысят 2 млн м в год. При этом основными поставщиками сырья, по словам руководства компании, станут республиканские предприятия.