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Путин назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии

11:12, 03.10.2018
Путин назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия.

«Назначить Развожаева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия», — говорится в приказе, опубликованном на сайте Кремля.

Он занял место Виктора Зимина, который возглавлял республику с 2009 года. Сам Развожаев до назнаения был заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа.

Накануне Путин назначил новых губернаторов Липецкой и Курганской областей.

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