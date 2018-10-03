Путин назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия.

«Назначить Развожаева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия», — говорится в приказе, опубликованном на сайте Кремля.

Он занял место Виктора Зимина, который возглавлял республику с 2009 года. Сам Развожаев до назнаения был заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа.

Накануне Путин назначил новых губернаторов Липецкой и Курганской областей.