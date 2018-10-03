Прокурор просит дать депутату Казгордумы Надыру Хайруллину 5 лет колонии

Прокурор просит дать депутату Казгордумы Надыру Хайруллину 5 лет в колонии общего режима. Он обвиняется по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).

Напомним, что Надыра Хайруллина обвиняют в получении взятки в размере 24 млн рублей. По версии следствия, застройщик таунхаусов Альберт Кабиров передал ему эти деньги в надежде легализовать свои незаконные постройки.

Ранее Хайруллин в Приволжском суде на прениях сторон заявил, что 24 млн не брал, поскольку их у застройщика не было. Подробности, прозвучавшие в зале суда, — в материале «Реального времени».