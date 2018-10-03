В работе Instagram произошел сбой

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В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Пользователи не могут обновить ленту новостей, фотографии пользователей, а также зайти в свой аккаунт.

Приложение выдает ошибку «Не удалось загрузить публикации», «Не удалось загрузить ленту». При этом, в браузере соцсеть не открывается вообще: «Ошибка сервиса». Проблемы у пользователей начали возникать в 10 утра по мск. Об этом сообщается на сайте отслеживания сбоев Downdetector.

Трудности возникли у пользователей по всей России, в том числе в Татарстане. Кроме того, проблемы возникли у пользователей из США и Европы.

Напомним, в конце сентября пользователи социальной сети Facebook зафиксировали сбой в ее работе.