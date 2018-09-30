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Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook

06:58, 30.09.2018
Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook
Фото: pixabay.com

Пользователи социальной сети Facebook сообщили о сбое в ее работе.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, проблемы начались около полуночи по московскому времени.

Большинство из пожаловавшихся пользователей (46%) не смогли войти в соцсеть, 39% сообщили, что Facebook полностью перестал работать. У 14% пользователей возникли проблемы фотографиями.

Жалобы поступили от жителей Великобритании, Бразилии и США. Также о сбое сообщали из Испании, Португалии, Мексики, Польши и Италии.

Напомним, что один из последних сбоев в работе Facebook произошел в начале сентября. В этот день также наблюдались неполадки у Instagram.

ТехнологииIT
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