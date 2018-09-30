Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook

Пользователи социальной сети Facebook сообщили о сбое в ее работе.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, проблемы начались около полуночи по московскому времени.



Большинство из пожаловавшихся пользователей (46%) не смогли войти в соцсеть, 39% сообщили, что Facebook полностью перестал работать. У 14% пользователей возникли проблемы фотографиями.



Жалобы поступили от жителей Великобритании, Бразилии и США. Также о сбое сообщали из Испании, Португалии, Мексики, Польши и Италии.



Напомним, что один из последних сбоев в работе Facebook произошел в начале сентября. В этот день также наблюдались неполадки у Instagram.