Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook
Пользователи социальной сети Facebook сообщили о сбое в ее работе.
По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, проблемы начались около полуночи по московскому времени.
Большинство из пожаловавшихся пользователей (46%) не смогли войти в соцсеть, 39% сообщили, что Facebook полностью перестал работать. У 14% пользователей возникли проблемы фотографиями.
Жалобы поступили от жителей Великобритании, Бразилии и США. Также о сбое сообщали из Испании, Португалии, Мексики, Польши и Италии.
Напомним, что один из последних сбоев в работе Facebook произошел в начале сентября. В этот день также наблюдались неполадки у Instagram.ТехнологииIT
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым