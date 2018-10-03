Глава норвежской делегации назвал Крым законной частью России

Глава норвежской делегации предприниматель Хендрик Вебер заявил, что Крым является законной частью Российской Федерации.

«Позиция достаточно ясная и четкая. Мы считаем Крым законной частью Российской Федерации», — сказал «РИА Новости» Вебер. Он отметил, что прав человека при проведении референдума нарушено не было.

Делегация из Норвегии находится в Крыму с шестидневным визитом. В программе — обширные встречи и поездки по регионам полуострова. Визит продлится с 30 сентября до 6 октября.

Ранее делегация из США признала законность проведенного в 2014 году в Крыму референдума.