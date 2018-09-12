«Реал Мадрид» признан лучшим клубом года

На прошедшем 21-м заседании Генеральной ассамблеи Ассоциации европейских клубов (ECA) были объявлены победители премий ECA 2018 года.

Лучшим клубом года был признан испанский «Реал Мадрид». Мадридская команда была отмечена за выдающиеся достижения в сезоне-2017/18, в котором они в третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов.

В номинации «Прогресс года» победителем стал «Ред Булл Зальцбург». Австрийский клуб впервые добрался до полуфинала Лиги Европы в прошедшем сезоне.

Также были отмечены бельгийский «Гент» за социальную деятельность, а «Арсенал» и «Челси» — за вклад в развитие женского клубного футбола.

Премия ECA впервые была представлена в 2010 году и нацелена на награждение выдающихся клубных выступлений, поощрение передовой практики и выявление успешного управления клубами.