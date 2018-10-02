Налог для самозанятых могут распространить на семейный бизнес — Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития планирует проработать распространение налога для самозанятых и индивидуальных предпринимателей на семейный бизнес.

«Можно подумать, чтобы в этот налоговый режим можно было бы семейному бизнесу входить, так же как самозанятым и индивидуальным предпринимателям без найма. Это можно объединить, я поручу такую историю проработать», — передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.

Напомним, законопроект о налогах для самозанятых был внесен в Госдуму в конце сентября. ФНС уже согласовала параметры налогового режима с правительством РФ. В Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях с 2019 года начнут тестировать специальное приложение для самозанятых.