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Власти Удмуртии усомнились в планах «УралИжТрака» вложить в производство тракторов в республике 22 млрд рублей

14:12, 02.10.2018
Власти Удмуртии усомнились в планах «УралИжТрака» вложить в производство тракторов в республике 22 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова назвала нерентабельным проект компании «УралИжТрак» производства тракторов в республике. Глава Минпроторга УР Виктор Лашкарев также усомнился в проекте.

В комментарии «Реальному времени» сообщил, что представители инвесторов в последнее время не выходили на контакт с ведомством.

«Насколько мне известно, у «УралИжТрака» не было своей документации на трактор. Вообще, проект выглядит довольно сомнительным», — отметил Лашкарев.

Однако председатель набсовета компании Николай Секерин утверждал, что «УралИжТрак» все же планирует вложить в проект 22 млрд рублей. Причем компания собирается построить тракторный завод к 2022 году.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

ОбществоВластьПромышленностьАгропромМашиностроение Удмуртия
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