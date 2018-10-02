«Не то время, не та ниша»: Минсельхоз в удмуртские трактора не верит, но инвесторы непоколебимы

Однако пока дальше установленного год назад первого камня дело не пошло

Производство тракторов в Удмуртии не имеет перспектив, хотя потребность сельского хозяйства в них велика. Попытки запустить сборку крупной сельхозтехники здесь уже были, но все они не шли дальше торжественной закладки первого камня. Однако инвесторы, несмотря на пессимизм Минсельхоза УР, от этой идеи не отказываются. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Вопрос — для чего? Трактор ради трактора?»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию с так и не начавшимся производством тракторов в Ижевске. Полноценный тракторный завод в столице Удмуртии планировали запустить в 2018 году, однако дальше первого камня дело не пошло. По ее словам, никакого движения в этом вопросе за последнее время не произошло, при этом она выразила большие сомнения в том, что подобное производство стоит запускать в Удмуртии.

— На рынке тракторов такая конкуренция, и для того чтобы мы стали их производителями, у нас должны быть либо лишние несколько миллиардов рублей, либо сумасшедшие научные разработки, которые позволяют трактору ездить без дизельного топлива. В любом случае, все упрется в продукт и его цену. Несколько лет назад мы делали апробацию картофелеуборочной техники. Да, есть разработка, да, она прошла гранты, и нам-то вроде хочется, чтобы машиностроение развивалось, но когда посчитали, сколько это будет стоить, — это вышло как самолет. Вопрос — для чего? Разработка ради разработки? Трактор ради трактора? — сказала Абрамова.

Ольга Абрамова: «В любом случае, все упрется в продукт и его цену». Фото mcx.ru



Она отметила также, что в России исторически сложился состав производителей крупной сельхозтехники, в частности, таковой имеется в соседней Кировской области. Кроме того, есть широкий выбор импортных тракторов.

— Я пока не вижу предпосылок, чтобы мы были успешными в этом направлении бизнеса. Наверно, не то время, не та ниша, — считает министр.

«Конечно, желание создать производство — это хорошо»

Между тем, после публикации слов Абрамовой «Интерфакс» со ссылкой на председателя наблюдательного совета компании «УралИжТрак» Николая Секерина сообщил о планах все же построить тракторный завод к 2022 году, который должен в перспективе выйти на сборку 45 тысяч машин в год. Столь серьезную отсрочку по запуску он объяснил международными санкциями. Предприятие привлекало западное финансирование, которое было ограничено. Объем инвестиций остается прежним — 22 млрд руб., которые будут заняты в ВЭБе и «Россельхозбанке».

Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев в комментарии «Реальному времени» сообщил, что представители инвесторов в последнее время не выходили на контакт с его ведомством, хотя ранее Минпромторг готов был оказать им необходимую помощь для получения финансирования.

Виктор Лашкарев сообщил, что представители инвесторов в последнее время не выходили на контакт с его ведомством. Фото arms-expo.ru

— С Минпромторгом Удмуртии представители компании всерьез не сотрудничают. Когда они начинали говорить о проекте, мы готовы были оказать поддержку для разработки документации. Насколько мне известно, у «УралИжТрака» не было своей документации на трактор. Вообще, проект выглядит довольно сомнительным. Запуску завода, вероятно, помешали финансовые сложности. Конечно, желание создать производство — это хорошо, молодцы, что пытаются, но наступает момент, когда нужны деньги, и не всегда получается договориться с инвесторами, — отметил Лашкарев.

Торжественная закладка первого камня будущего тракторного завода прошла в мае 2017 года на Воткинском шоссе в Ижевске с участием тогдашнего министра сельского хозяйства Александра Прохорова. Было объявлено, что на 25 гектарах планируется возвести два больших механосборочных производства и корпус вспомогательного производства. Первую очередь производства по выпуску 25 тысяч тракторов планировалось запустить уже в 2020 году. Предполагалось производство модернизированной модели липецкого предприятия. Стоимость одного трактора должна была составить порядка 2,5 млн рублей.

В настоящее время в Удмуртии есть несколько авторемонтных заводов, которые обслуживают и ремонтируют крупную сельскохозяйственную технику. В Можге такой завод запустил производство мини-тракторов «Батыр» Т-15 грузоподъемностью до 200 кг. Как пояснили на предприятии, они предназначены для небольших частных ферм. Планов по выпуску крупной сельхозтехники у них нет, так как это требует гораздо более серьезных инвестиций.

Торжественная закладка первого камня будущего тракторного завода прошла в мае 2017 года на Воткинском шоссе в Ижевске. Фото udmapk.ru

«Способна ли Россия выпускать трактора — это вопрос»

Владимир Красильников, председатель одного из крупнейших в Удмуртии хозяйств — СХПК «Колос», говорит, что потребность в современных отечественных тракторах и другой технике большая. И признает, что выбор импортной продукции действительно велик.

— Импортная техника, может, и неплоха, но она дорогая, особенно в обслуживании. Их запустили на российский рынок, предприятия закупились, но трактора все равно ведь ломаются. Запчасти и ремонт обходятся очень дорого. На импортную технику нас посадили, как на наркотик. Деталей нет — техника стоит, — сетует Красильников.

В его хозяйстве есть техника как зарубежного производства — из США, Германии, Финляндии, так и отечественного. По его мнению, делать упор на импорт в этом вопросе не следует.

— Но российских тракторов тоже нет, — отмечает руководитель СХПК. — Вот тот же трактор Т-150, который в свое время наше советское сельское хозяйство поднял. Да, он давно придуман, неприхотлив. Сейчас их собирают в Воронеже, хотя вообще этот трактор украинский — Харьковского тракторного завода. Но он громоздкий и уже не отвечает современным требованиям. Способна ли Россия выпускать трактора — это вопрос. Была, правда, попытка в Нижнем Тагиле.

Еще больше у него сомнений в возможности запуска производства тракторов в Удмуртии.

— За что бы ни бралась наша республиканская власть, ничего не получилось. Много у нас разговоров про Кировскую область, что экономически регион слабее, а они нас уже по производству молока догоняют, а по эффективности давно опередили. И сельхозтехнику выпускают. У нас, конечно, тоже есть небольшие заводы — где простенький культиватор делают, где тележки для навоза. Но это же так, мелочи, — добавил Красильников.

Владимир Красильников говорит, что потребность в современных отечественных тракторах и другой технике большая. Фото au-18.ru

Спрос на сельхозтехнику во многом определяется не только существующими потребностями, но и имеющимися финансовыми возможностями. Снижение закупочных цен на молоко, рост цен на ГСМ и ряд других негативных факторов заставили сельхозпредприятия отказываться или сокращать планы по закупке новой техники. О снижении спроса на трактора свидетельствует статистика.

По данным портала «Агровести», по итогам первого квартала 2018 года российский рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. снизился на 23,7%. Этот сектор формируется в основном техникой из Китая и бывшей в употреблении техникой из Японии. Рынок машин мощностью от 40 до 100 л.с. снизился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Здесь основную долю занимает Белоруссия. По технике мощностью более 100 л.с. спад составил 15,6%. Здесь также превалирует импортная продукция. Больше российских производителей в сегменте полноприводных машин, однако и здесь объемы снизились почти на 20%.