В Перми дорогу в аэропорт выпрямят за 290 млн рублей

В Пермском крае власти объявили аукцион на реконструкцию участка шоссе Космонавтов от речки Мулянки до пермского аэропорта.

Согласно документу, размещенному на сайте госзакупок, исполнитель обязан реконструировать на указанном отрезке шоссе четыре разворотных участка. Всего их шесть. Остальные два — задача второго этапа. На третьем этапе необходимо будет переделать шумозащитные экраны на дороге.

Дата окончания работ — август 2019 года. Сумма контракта — около 290 млн рублей.

Напомним, Пермскому краю выделят 528 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог.