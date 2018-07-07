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В Перми дорогу в аэропорт выпрямят за 290 млн рублей

17:43, 07.07.2018 3
В Перми дорогу в аэропорт выпрямят за 290 млн рублей
Фото: Oleg Abarnikov / wikipedia.org

В Пермском крае власти объявили аукцион на реконструкцию участка шоссе Космонавтов от речки Мулянки до пермского аэропорта.

Согласно документу, размещенному на сайте госзакупок, исполнитель обязан реконструировать на указанном отрезке шоссе четыре разворотных участка. Всего их шесть. Остальные два — задача второго этапа. На третьем этапе необходимо будет переделать шумозащитные экраны на дороге.

Дата окончания работ — август 2019 года. Сумма контракта — около 290 млн рублей.

Напомним, Пермскому краю выделят 528 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог.

ЭкономикаБюджет
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:40
    В России дураки и дороги. Кто строил эту дорогу , кто проект утверждал ? Где они и почему они не отвечают за свои ошибки. Эти 528 млн можно было потратить на ремонт других дорог, у нас много разбитых. Шоссе Космонавтов и так постоянно ремонтируют.
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  • Анонимно 18:47
    Вам деньги девать некуда? Дело не в дороге, а в дураках. Лишнее? Отдайте мне, я приспособлю пару миллионов по делу.
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  • Анонимно 18:49
    Дорога нормальная. Просто кто-то хочет положить себе в кармашек очередную порцию. Деньги лишние? Дураки вначале рулят, а потом дороги.
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