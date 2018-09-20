Компаниям из «списка Белоусова» предложили инвестировать в ВСМ Москва — Казань

Компаниям из «списка Белоусова» предложили перечень приоритетных проектов для инвестиций, в том числе строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань за 1,8 трлн рублей.

Как сообщает РБК, всего в списке более 340 проектов на сумму свыше 7 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что ВСМ Москва — Владимир может остаться без участка до Казани, если деньги на его строительство — 700 млрд рублей — не выделит бюджет.