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Ущерб от преступлений в банковской сфере за полгода превысил 150 млрд рублей

13:35, 02.10.2018
Ущерб от преступлений в банковской сфере за полгода превысил 150 млрд рублей
Фото: pixabay.com

По итогам первого полугодия 2018 года ущерб от преступлений в банковской сфере составил 154,7 млрд рублей.

При этом за весь прошлый год ущерб достиг 64 млрд рублей, отметила старший прокурор Управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью Елена Малык.

Всего за полгода было было совершено более 18,8 тысячи преступлений в банковской сфере, что на почти 700 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Интерфакс».

Ранее ущерб от действий бывших собственников и руководителей финорганизаций в РФ оценили в 1,2 трлн рублей.

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