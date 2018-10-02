Ущерб от преступлений в банковской сфере за полгода превысил 150 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2018 года ущерб от преступлений в банковской сфере составил 154,7 млрд рублей.



При этом за весь прошлый год ущерб достиг 64 млрд рублей, отметила старший прокурор Управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью Елена Малык.

Всего за полгода было было совершено более 18,8 тысячи преступлений в банковской сфере, что на почти 700 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Интерфакс».

Ранее ущерб от действий бывших собственников и руководителей финорганизаций в РФ оценили в 1,2 трлн рублей.