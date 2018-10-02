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Власти Южной Кореи освободили российское судно «Севастополь»

13:22, 02.10.2018
Власти Южной Кореи освободили российское судно «Севастополь»
Фото: ru.wikipedia.org / Donggeo

Власти Республики Корея освободили задержанное в порту Пусан российское судно «Севастополь», принадлежащее приморской компании «Гудзон».

«Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформированы», — передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Сеуле.

По его словам, судно может покинуть порт, но пока не планирует этого делать. По словам представителя российского посольства, судно пока не планирует покидать порт Пусан.

Напомним, судно «Севастополь» задержали из-за санкций США. Ранее в Южной Корее арестовали капитана, судовладельца и нескольких членов экипажа российского судна «Палладий» за сопротивление при задержании.

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