Власти Южной Кореи освободили российское судно «Севастополь»

Власти Республики Корея освободили задержанное в порту Пусан российское судно «Севастополь», принадлежащее приморской компании «Гудзон».



«Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформированы», — передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Сеуле.

По его словам, судно может покинуть порт, но пока не планирует этого делать. По словам представителя российского посольства, судно пока не планирует покидать порт Пусан.

Напомним, судно «Севастополь» задержали из-за санкций США. Ранее в Южной Корее арестовали капитана, судовладельца и нескольких членов экипажа российского судна «Палладий» за сопротивление при задержании.