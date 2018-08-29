В Южной Корее арестовали капитана и членов экипажа российского судна «Палладий»

В Южной Корее арестовали капитана, судовладельца и двух или трех членов экипажа российского судна «Палладий» за сопротивление при задержании. Об этом рассказал председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

По словам Суханова, капитану может грозить до пяти лет тюрьмы. Остальным членам экипажа «Палладия» запрещен сход на берег.



«Скорее всего, после разбирательства российское судно будет конфисковано, а те члены экипажа, которых признают невиновными, депортируют», — цитирует председателя ДВРО РПСМ «Интерфакс».



Суханов также уточнил, что танкер «Палладий» находится в Южной Корее около четырех месяцев. За это время на борту были выполнены судоремонтные работы, но плату за них судовладелец не внес.

Накануне южнокорейская береговая охрана задержала танкер «Палладий», который вышел из порта Пусан, не оформив отход.