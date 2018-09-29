В Южной Корее задержали судно попавшей под санкции российской компании

В южнокорейском порту Пусан задержали иоссийское судно «Севастополь», принадлежащее приморской компании «Гудзон».

«Судно не арестовано. Оно задержано агентом, который не выдает разрешение на выход в рейс», — заявил представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

По его словам, судно компании «Гудзон» задержано из-за санкций США, передает "Интерфакс".

Осичанский добавил, что российское генконсульство в Пусане уже подключилось к решению вопроса.

Ранее в Южной Корее арестовали капитана, судовладельца и нескольких членов экипажа российского судна «Палладий» за сопротивление при задержании.