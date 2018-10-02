Путин поддержал план по отказу от доллара

Президент России Владимир Путин в целом поддержал предложения ВТБ по дедолларизации российской экономики. При этом речи о полном отказе от не идет.

Костин предлагает постепенно переходить на расчеты в национальных валютах — например, внутри ЕАЭС и в отдельных сферах, таких как вооружение.

«Этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение», — приводит РИА «Новости» слова Костина.

По его словам, на это потребуется не менее 5 лет.

Ранее инициативу главы ВТБ Андрея Костина по отказу от доллара поддержал министр экономического развития Максим Орешкин.