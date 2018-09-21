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Глава Минэкономразвития РФ поддержал идею отказа от доллара

17:28, 21.09.2018
Глава Минэкономразвития РФ поддержал идею отказа от доллара
Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин поддержал инициативу главы ВТБ Андрея Костина по отказу от доллара.

«Снижение роли доллара по разным направлениям — это то, что активно происходит», — цитирует Орешкина «РИА Новости».

Ранее глава правления ВТБ Андрей Костин рассказал о плане по отказу от доллара. По его словам, дедолларизация предполагает ускоренный переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок с иностранными государствами. В качестве альтернативных валют предлагается использовать евро, юань и рубль.

Кроме того, крупные российские предприятия будут перерегистрированы в России.

ЭкономикаФинансы
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