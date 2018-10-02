Зеленодольский судостроительный завод перенес сдачу двух кораблей проекта «Каракурт»

Зеленодольский судостроительный завод им. Горького как минимум на год откладывает сдачу первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт», которые должны были быть переданы ВМФ РФ в конце этого года.

Перенос связан со срывом поставок дизельных двигателей питерским предприятием «Звезда».

«Срыв вызван тем, что у завода «Звезда» возник большой объем заказов на поставку судовых двигателей для ВМФ РФ. Как мы понимаем, «Звезда» не была готова к их наплыву ни технически, ни материально. Конвейер просто не справляется с обрушившимися на них военными заказами. А в штатном режиме они спокойно выпускали надежные двигатели», — рассказал «Реальному времени» один из руководителей проекта «Каракурт» на зеленодольском предприятии.

Согласно договоренностям, «Звезда» обещает отгрузить двигатели для первого малого ракетоносца под условным названием «Муссон» в июне 2019 года, а для второго, «Пассата», — в декабре 2019 года. Если сроки будут выдержаны, Зеленодольск сможет сдать корабли в 2020—2021 годах.



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