Новости промышленности

12:03 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Зеленодольский судостроительный завод перенес сдачу двух кораблей проекта «Каракурт»

11:37, 02.10.2018
Зеленодольский судостроительный завод перенес сдачу двух кораблей проекта «Каракурт»
Фото: commons.wikimedia.org / DPM1971

Зеленодольский судостроительный завод им. Горького как минимум на год откладывает сдачу первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт», которые должны были быть переданы ВМФ РФ в конце этого года.

Перенос связан со срывом поставок дизельных двигателей питерским предприятием «Звезда».

«Срыв вызван тем, что у завода «Звезда» возник большой объем заказов на поставку судовых двигателей для ВМФ РФ. Как мы понимаем, «Звезда» не была готова к их наплыву ни технически, ни материально. Конвейер просто не справляется с обрушившимися на них военными заказами. А в штатном режиме они спокойно выпускали надежные двигатели», — рассказал «Реальному времени» один из руководителей проекта «Каракурт» на зеленодольском предприятии.

Согласно договоренностям, «Звезда» обещает отгрузить двигатели для первого малого ракетоносца под условным названием «Муссон» в июне 2019 года, а для второго, «Пассата», — в декабре 2019 года. Если сроки будут выдержаны, Зеленодольск сможет сдать корабли в 2020—2021 годах.

Подробнее — в материале «Реального времени».

ПромышленностьОПК Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты