Андрей Тихонов: «Это несчастье — проигрывать на последних секундах»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал исход волжского дерби против «Рубина» в Казани, где его команда уступила в драматичной концовке (1:2):

— Зотов набегался на фланге, чтобы избежать там проблем в концовке, я принял решение выпустить Тигиева. В результате — неудачная обводка, фол на игроке «Рубина». Пропустили гол. Думаю, ошибкой в итоге стала именно замена. Это несчастье — проигрывать на последних секундах. Ребята старались, играли, и я понимаю, если они также посчитают мое решение фатальным. Но это футбол — никто не знает, кто может ошибиться, это спорт, — отметил наставник самарцев.