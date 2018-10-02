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Рост экономики Татарстана в 2019 году составит 1,9% — прогноз

10:50, 02.10.2018
Рост экономики Татарстана в 2019 году составит 1,9% — прогноз
Фото: pixabay.com

Прогнозные темпы роста экономики Татарстана должны составить в 2019 году 101,9%. Об этом сообщил сегодня на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку замминистра экономики РТ Олег Пелевин.

По его словам, данный показатель превышает среднероссийский.

Ранее сообщалось, что темпы роста российской экономики к 2024 году превысят мировые.

ЭкономикаАналитика Татарстан
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