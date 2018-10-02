ЦБ будет штрафовать банки за предоставление непонятных услуг

Центробанк России будет штрафовать финансовые организации, если они будут продавать россиянам непонятные для них финансовые продукты и услуги.

Это написано в концепции законопроекта о квалификации инвесторов-физлиц. Правила устанавливают, что прежде чем продать человеку ту или иную финансовую услугу или продукт, должны будут определять уровень квалификации гражданина как инвестора. Если физлицо не будет понимать суть и риски услуги или продукта, финансовые организации не должны их продавать.

Эксперты предположили, что это чревато ограничением доступа россиян к услугам и продуктам, передает News.ru со ссылкой на документ.

Ранее ЦБ определил требования к размерам штрафов микрокредитных компаний за нарушение профильного законодательства.