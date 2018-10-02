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ЦБ будет штрафовать банки за предоставление непонятных услуг

10:27, 02.10.2018
ЦБ будет штрафовать банки за предоставление непонятных услуг
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Центробанк России будет штрафовать финансовые организации, если они будут продавать россиянам непонятные для них финансовые продукты и услуги.

Это написано в концепции законопроекта о квалификации инвесторов-физлиц. Правила устанавливают, что прежде чем продать человеку ту или иную финансовую услугу или продукт, должны будут определять уровень квалификации гражданина как инвестора. Если физлицо не будет понимать суть и риски услуги или продукта, финансовые организации не должны их продавать.

Эксперты предположили, что это чревато ограничением доступа россиян к услугам и продуктам, передает News.ru со ссылкой на документ.

Ранее ЦБ определил требования к размерам штрафов микрокредитных компаний за нарушение профильного законодательства.

ЭкономикаБюджет
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