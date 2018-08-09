ЦБ определил требования к размерам штрафов микрокредитных компаний за нарушение профильного законодательства

Банк России установил требования к мерам, которые применяют саморегулируемые организации (СРО) к микрокредитным компаниям (МКК) за несоблюдение ими профильного законодательства. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.



«Размер штрафа за выявленные нарушения должен составлять 0,05% от общей суммы задолженности физических и юридических лиц перед МКК по выданным микрозаймам (по основному долгу) на последнюю дату квартала, предшествующего кварталу, в котором СРО выявила нарушение», — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что размер штрафа удваивается при вторичном выявлении нарушения в течение года или в случае, если влечет за собой нарушение прав потребителей. Если общая сумма задолженности у МКК превышает 200 млн рублей, то размер штрафа, который СРО налагает на МКК, должен составлять 100 тыс. рублей, а в случае повторно выявленного нарушения — 200 тыс. рублей.

Ранее в Центробанке спрогнозировали сохранение действующих процентных ставок по кредитам.