В Пермском крае задержана многодетная мать, подозреваемая в убийстве капитана полиции

В городе Верещагино Пермского края правоохранители задержали многодетную мать, подозреваемую в убийстве полицейского.

По информации следствия, 30 сентября во время бытовой ссоры 38-летняя местная жительница зарезала сожителя. От травм мужчина скончался на месте. Как выяснил портал «Вкурсе», погибшим оказался капитан полиции. У него осталось двое маленьких детей, у задержанной — четверо.

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения его под стражу и предъявлении обвинения. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Напомним, ранее сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, освободили из СИЗО.