Правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками
Правительство Японии на экстренном заседании в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров.
Кадровые перестановки проводит премьер-министр Синдзо Абэ по итогам состоявшихся в конце сентября выборов председателя правящей Либерально-демократической партии.
Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлен новый состав кабинета министров, передает ТАСС.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства города.ОбществоВласть
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