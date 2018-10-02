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Правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками

07:53, 02.10.2018

Правительство Японии на экстренном заседании в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров.

Кадровые перестановки проводит премьер-министр Синдзо Абэ по итогам состоявшихся в конце сентября выборов председателя правящей Либерально-демократической партии.

Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлен новый состав кабинета министров, передает ТАСС.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства города.

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