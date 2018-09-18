Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы. Соответствующий документ опубликован на сайте столичной мэрии.



«Объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства Москвы», — говорится в указе столичного градоначальника.

Напомним, что сегодня Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 70,17% голосов. Вместе с ним за победу боролись Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Илья Свиридов от «Справедливой России» и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин.

