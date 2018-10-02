«Опора России» поддержала идею введения минимальной розничной цены на пиво

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» выступила в поддержку идеи введения в стране минимальной розничной цены на пиво.

Организация предложила установить минимальную розничную цену на уровне не менее 75 рублей за литр пива или пивного напитка, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы организации Александра Калинина первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову.

В организации предполагают, что введение минимальной цены избавило бы от рисков распространения напитков, маскирующихся под пивные, продукции без акцизов и серого импорта.

В департаменте налоговой и таможенной политики Минфина рассмотрят предложение. В ведомстве отметили плюсы предложения, однако эффективно воздействовать на нарушителей пока, по их мнению, нельзя, из-за того что оборот пива не лицензируется.

Ранее сообщалось, что Росалкогольрегулирование обсудит с Минфином введение минимальной цены на пиво.