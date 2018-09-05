Новости общества

08:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Росалкогольрегулирование обсудит с Минфином введение минимальной цены на пиво

07:09, 05.09.2018
Росалкогольрегулирование обсудит с Минфином введение минимальной цены на пиво
Фото: pxhere.com

Росалкогольрегулирование (РАР) планирует обсудить с Министерством финансов РФ введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. В ведомстве уточнили, что сами пивоварни обращались к ним с предложением по введению МРЦ.

Глава РАР Игорь Алешин заявил, что мера не вызовет затруднений или перебоев с поставками на рынок. Однако меру нужно тщательно продумать, в том числе универсальную маркировку, передает «Коммерсантъ».

Ранее эксперты Росалкогольрегулирования предложили повысить минимальные цены на коньяк до 500 рублей.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты