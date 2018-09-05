Росалкогольрегулирование обсудит с Минфином введение минимальной цены на пиво

Росалкогольрегулирование (РАР) планирует обсудить с Министерством финансов РФ введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. В ведомстве уточнили, что сами пивоварни обращались к ним с предложением по введению МРЦ.

Глава РАР Игорь Алешин заявил, что мера не вызовет затруднений или перебоев с поставками на рынок. Однако меру нужно тщательно продумать, в том числе универсальную маркировку, передает «Коммерсантъ».

Ранее эксперты Росалкогольрегулирования предложили повысить минимальные цены на коньяк до 500 рублей.