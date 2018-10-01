В Татарстане почитатели запрещенного священника Головина напали на епископа Пармена

В селе Три Озера Спасского района Республики Татарстан почитатели запрещенного в служении священника, протоиерея Владимира Головина на прошлой неделе напали на архиерея Чистопольской епархии епископа Пармена.

По словам очевидцев, на богослужении присутствовал и сам Головин. По окончании службы запрещенный протоиерей не подошел под благословение к своему архиерею и уехал. Группа агрессивно настроенных людей окружила Пармена и потребовала объяснить ситуацию с Головиным.



Чтобы высвободить епископа участковому села Три Озера пришлось вызвать наряд полиции из райцентра. В руках у почитателей Головина были палки, а во время движения Пармена по храму они порвали епископу рясу, сообщил диакон Артемий Сильвестров.

Ранее митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, комментируя ситуацию с попавшим под запрет священником Головиным, заявил, что ему «неплохо было бы покаяться».