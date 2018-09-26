«Рубин» вышел в 1/8 финала Кубка России
Казанский «Рубин» обыграл подмосковные «Химки» в 1/16 Кубка России со счетом 1:0. Таким образом, клуб из столицы Татарстана вышел в следующую стадию турнира.
Команда Курбана Бердыева выиграла благодаря автоголу бывшего полузащитника «Рубина», а ныне игрока «Химок» Александра Рязанцева.
В 1/8 финала Кубка России «Рубин» встретится с победителем пары «Торпедо» — «Динамо».
Ранее «Рубин» в гостях сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2.СпортФутбол Татарстан
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