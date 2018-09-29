Минфин спрогнозировал курс рубля на 17 лет вперед

Министерство финансов России дало прогноз по курсу рубля в период до 2035 года.

Согласно «Бюджетному прогнозу» ведомства, в 2017—2020 годах курс доллара США составит 61,9 рубля, в 2021—2025 годах — 66,4 рубля, в 2026—2030 годах — 71,1 рубля, в 2031—2035 годах — 73,9 рубля.

Ранее Deutsche Bank включил рубль в тройку самых недооцененных валют. По мнению экономиста банка Кристиана Ветошки, рубль на 15% слабее своего «справедливого курса», но в будущем может укрепиться до 60 рублей за доллар.