«Россельхозбанк» получит 20 миллиардов рублей из бюджета

Правительство России до конца 2018 года докапитализирует «Россельхозбанк» на 20 млрд рублей. Докапитализация банка продолжится в следующем году.



«Чтобы обеспечить необходимый уровень поддержки, необходимый уровень ликвидности, чтобы вы могли и дальше успешно кредитовать аграрный сектор, я принял решение о том, чтобы докапитализировать банк», — цитирует «Интерфакс» Медведева.

Отмечается, что решения будут приняты для развития сельского хозяйства и поддержки аграрного сектора, малого и среднего бизнеса и для других целей.

Ранее Банк России оценил потребность «Россельхозбанка» в капитале минимум в 40 млрд рублей и предложил докапитализировать банк на эту сумму до конца года.