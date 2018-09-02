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ЦБ РФ предложил докапитализировать «Россельхозбанк» на 40 млрд рублей до конца года — СМИ

23:55, 02.09.2018
ЦБ РФ предложил докапитализировать «Россельхозбанк» на 40 млрд рублей до конца года — СМИ
Фото: commons.wikimedia.org / Саид Мисарбиев

Центробанк РФ оценил потребность «Россельхозбанка» в капитале минимум в 40 млрд рублей.

Банк России хочет, чтобы он был докапитализирован на такую сумму до конца года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, сейчас идут межведомственные обсуждения, как и в каком размере предоставить банку капитал.

Напомним, ранее правительство РФ предложило выделить 5 млрд рублей на докапитализацию «Россельхозбанка».

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