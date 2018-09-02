ЦБ РФ предложил докапитализировать «Россельхозбанк» на 40 млрд рублей до конца года — СМИ

Центробанк РФ оценил потребность «Россельхозбанка» в капитале минимум в 40 млрд рублей.

Банк России хочет, чтобы он был докапитализирован на такую сумму до конца года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, сейчас идут межведомственные обсуждения, как и в каком размере предоставить банку капитал.

Напомним, ранее правительство РФ предложило выделить 5 млрд рублей на докапитализацию «Россельхозбанка».