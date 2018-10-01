В России не возбуждено ни одного дела за лайки — Генпрокуратура

В России ни возбуждено ни одного уголовного дела за лайки в соцсетях.

«Окрестили так все эти дела — «о лайках и репостах». Вот тут надо разделять: за репосты есть [уголовные дела], потому что репосты — это размещение информации, а за лайки нет ни одного уголовного дела», — заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Ранее сообщалось, что в России суды смогут прекращать дела об экстремистских репостах на стадии расследования.