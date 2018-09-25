В России суды смогут прекращать дела об экстремистских репостах на стадии расследования

Постановление пленума Верховного суда РФ о лайках и репостах позволяет судам прекратить расследование на самых ранних стадиях, если дело возбуждено необоснованно.

Как пояснил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, это делается для того, чтобы не загружать нарушениями судебную систему и не направлять в суд дел, в которых нет состава преступления.

«В этом постановлении вопрос о составе преступления должен рассматриваться на самой ранней стадии» — подчеркнул Лебедев.



Он также добавил, что что решение об отмене уголовного преследования суды могут принять еще на стадии возбуждения дела, передает "Интерфакс".

Ранее Верховный суд России не признал уголовным преступлением лайки и репосты. В суде заявили, что криминально не само действие в соцсетях, а его умысел.