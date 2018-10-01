Власти Самары введут систему безналичной оплаты проезда в метро Multipass

В октябре в самарском метрополитене заработает новая безналичная система оплаты проезда Multipass.

Благодаря нововведению посетители метро смогут оплачивать проезд мобильным телефоном и любой бесконтактной смарт-картой, зарегистрировавшись и открыв счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы.

Чтобы пользоваться Multipass, необходимо либо загрузить мобильное приложение из Apple Store или Google Play, открыть счет и пользоваться для оплаты динамическим штрихкодом, генерируемым на экране телефона, либо привязать любой бесконтактный «ключ» через личный кабинет на сайте Multipass. В качестве «ключа», открывающего турникет, можно использовать бесконтактную банковскую карту, пояснили в горадминистрации.

Стоит отметить, что существующие способы оплаты проезда в метро, в том числе жетоны и транспортные карты, также продолжают действовать.

Напомним, в России доля оплачивающих покупки безналичным способом выросла до 40%.