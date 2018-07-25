В России доля оплачивающих покупки безналичным способом выросла до 40%

Доля россиян, оплачивающих покупки безналичным способом, с 2013 года выросла в восемь раз и достигла 40%. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Безналичными платежами чаще пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга (49%), граждане в возрасте от 25 до 34 лет (52%), а также люди с высшим образованием (46%). При этом за последние три года доля держателей карт выросла на 11% и составила 82%, пишут "Известия".



Вместе с тем, почти треть россиян пользуются бесконтактными способами оплаты, такими как пластиковые карты, смартфоны и даже браслеты.

Эксперты прогнозируют, что в 2020 году более половины россиян будут совершать покупки в магазине безналичным способом.

Ранее ФАС поддержала идею снятия наличных с карт на кассах магазинов. Предполагается, что клиент сможет при оплате банковской картой на кассе одновременно запросить нужную сумму наличных.