МЧС проведет подготовку к «внезапной внешней агрессии»

В России стартовала всеобщая тренировка по гражданской обороне, на которой предполагается отработать действия в случае внезапной внешней агрессии в отношении России.



По легенде учений, произойдет обострение внешнеполитической обстановки. Силам гражданской обороны предстоит отработать мероприятия по повышению устойчивого функционирования экономики и систем жизнеобеспечения, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу МЧС РФ Евгения Зиничева.

Отмечается, что общероссийская подготовка проводится в соответствии с поручениями правительства с 1 по 3 октября.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сотрудники МЧС выявили 1,5 тысячи нарушений пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей.