Убыль населения в Удмуртии увеличилась в 2 раза

В Удмуртии убыль населения по итогам 8 месяцев 2018 году увеличилась более чем в 2 раза. За январь-август численность населения республики сократилась на 2 856 человек, тогда как за аналогичный период 2017 года она составила 1 179 человек.

Такие данные приводит Удмуртстат.

За 8 месяцев 2018 года в Удмуртии родилось 11 тысяч малышей, что почти на тысячу меньше, чем за тот же период прошлого года. Умерло почти 12,5 тысячи — на 150 больше.

С начала года в республику прибыло больше 9 тысяч человек, выбыло за пределы республики около 11 тысяч, таким образом, миграционная убыль превысила 1,5 тысячи человек.

Численность постоянного населения Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2018 года составляла 1 млн 513 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что лидером по убыли населения среди регионов ПФО стала Нижегородская область



