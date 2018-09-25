Здание Чеховского рынка не снесли, под ударом оказалась только открытая его часть

Сегодня очевидцы сообщили о сносе Чеховского рынка. Однако, как выяснил корреспондент «Реального времени», который побывал на месте, сообщения из соцсетей вводят в заблуждение.

Как стало известно, открытую часть рынка и правда снесли, но здание стоит. Кроме того, несколько торговых точек работает. При этом основная часть рынка закрыта.

Ранее сообщалось, что самый известный рынок Казани закроют 1 сентября, чтобы сделать из него современный торговый центр.