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Происшествия

Здание Чеховского рынка не снесли, под ударом оказалась только открытая его часть

14:40, 25.09.2018
Здание Чеховского рынка не снесли, под ударом оказалась только открытая его часть
Фото: realnoevremya.ru / Евгений Калашников

Сегодня очевидцы сообщили о сносе Чеховского рынка. Однако, как выяснил корреспондент «Реального времени», который побывал на месте, сообщения из соцсетей вводят в заблуждение.

Как стало известно, открытую часть рынка и правда снесли, но здание стоит. Кроме того, несколько торговых точек работает. При этом основная часть рынка закрыта.

Ранее сообщалось, что самый известный рынок Казани закроют 1 сентября, чтобы сделать из него современный торговый центр.

Происшествия Татарстан
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