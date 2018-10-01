Уфимская «Агидель» в гостях «всухую» обыграла «СК Горный»

Уфимская женская команда «Агидель» в Ухте провела свой второй из трех спаренных матчей против «СК Горный». Во втором противостоянии хоккеистки «Агидели» снова владели ощутимым игровым преимуществом, благодаря чему и выиграли, сообщает пресс-служба клуба.

С первых же смен подопечные Дениса Афиногенова и Сергея Трудакова стали играть первым номером и еще до перерыва воплотили свое преимущество в гол — передачу Ольги Сосиной мастерски использовала Алена Миллс, 1:0.

Под занавес матча еще один легионер «Агидели» Николь Чупкова закрепила победный результат — 2:0.

2 октября соперницы встретятся в третий раз.

