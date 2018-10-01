Андрей Педан: «В КХЛ на многих аренах болельщики будто дома кино смотрят»

Андрей Педан, перешедший в «Ак Барс» в нынешнее межсезонье поделился с корреспондентом «Реального времени» мнением о разнице в антураже вокруг матчей в КХЛ и в Северной Америке.

— Как тебе здесь уровень организации, арен и работы СМИ в сравнении с НХЛ? Насколько они далеко?

— Да все приблизительно одинаковое. Просто разница в площадках и в том, что зрители более плотно расположены, они будто в игре постоянно. А В России зрители иногда как будто в театре сидят. Фанаты «Ак Барса» отличные. Кричат, поддерживают всю игру. А в некоторые города приезжаешь, и они просто молча сидят и как будто дома кино смотрят.

— А что касается СМИ — чувствуешь разницу?

— Да я, если честно, вообще все это не замечаю. Мне скажут сходить на интервью — я иду. Не могу сказать, где ярче или интереснее, где профессионально, а где нет. Я в это не вникаю, мое дело играть в хоккей. Мне неважно, как работает пресса и что она пишет. Как я уже говорил, у всех есть свое мнение и не всегда всему нужно придавать значение.

— Ты вообще не придаешь значения ни экспертным мнениям, ни прессе, ни болельщикам?

— Я спокойно отношусь к критике, меня это особо не задевает и не волнует. Я могу зайти в Instagram, прочесть какие-то новости. А так чтобы сидеть и вбивать свою фамилию, чтобы узнать, что про меня написали — этим я не занимаюсь.

— Уже почувствовал особенность «зеленого дерби»?

— Мне понравилось. В Уфе был крутой антураж, а у нас — кураж. И болельщики у них серьезно настроены. Интересная игра: проигрывали 1:4, выиграли 5:4 по буллитам. Жду следующего дерби.

— В команде на него тоже настраиваются как на принципиальную игру? Или это больше забава для болельщиков?

— В команде тоже чувствуется особый настрой. Это примерно как игра у «Ванкувера» и «Калгари», там тоже «рубилово» идет постоянное.

